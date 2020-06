Mallorcas beliebter "Roter Blitz" fährt ab Juli wieder

Passend zum verspäteten Beginn der Urlaubersaison nimmt auch der beliebte „Rote Blitz“, der historische Zug der zwischen Palma und Sóller fährt, ab Juli wieder den Betrieb auf. Fast drei Monate standen die Räder der Holzeisenbahn still. Auch die Verbindung der historischen Straßenbahn zwischen Sóller und seinem Hafen startet am 1. Juli wieder. Aufgrund der Coronakrise war der Betrieb am 29. März eingestellt worden.

Diesen Donnerstag, 18. Juni, wird die erste „Probefahrt“ nach der Pause unternommen. Dies ist nach einer längeren Ruhephase erforderlich und vorgeschrieben. Nach und nach werde man das Team wieder aufstocken und die Mitarbeiter, die sich aktuell in der Kurzarbeit ERTE befinden, wieder einstellen.

Um die 100 Mitarbeiter waren davon betroffen. Die Rückkehr der Touristen ist maßgeblich daran beteiligt, in welchem Umfang die Mitarbeiter ab Juli wieder beschäftigt werden können und wird für die weitere Entwicklung entscheidend sein. (dk)