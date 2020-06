Lärm auf Paseo-Marítimo-Terrassen ärgert Anwohner

Mehrere Wirte am Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca schließen ihre erweiterten Terrassen einfach später als erlaubt. Deswegen wies die für die Straße zuständige Hafenbehörde sie in einem Schreiben am Donnerstag unmissverständlich an, die Areale um 1 Uhr nachts zu räumen.

Was die Probleme mit den Terrassen anbelangt, so habe es zahlreiche Beschwerden vonseiten Anwohner gegeben, die sich über Lärm bis in die Morgenstunden beschwert hätten. Jetzt werde man verstärkt ausrücken, um Kontrollmaßnahmen durchzuführen, so die Hafenbehörde weiter.

Wegen der Coronakrise war vor einigen Wochen eine Spur des Paseo Marítimo freigegeben worden, damit die Wirte dort mit sicheren Abständen Tische und Stühle aufstellen konnten. (it)