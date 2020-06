Erste Hitzewelle bewegt sich auf Mallorca zu

Auf Mallorca bewegt sich mit Macht die erste Hitzewelle des Sommers zu. Ab dem Dienstag wird laut dem Wetterdienst Aemet das Quecksilber bis auf Weiteres jeden Tag die 30-Grad-Marke knacken, am Donnerstag sogar besonders deutlich. Dazu scheint die Sonne ungefiltert vom strahlend blauen Himmel.

Manchmal wird es schwachwindig sein, manchmal böig. Nachts überspringen die Werte ab der Wochenmitte die 20-Grad-Marke.

Aemet hatte vor einigen Tagen einen heißeren und auch trockeneren Sommer als üblich für die Insel vorausgesagt. Auch soll es Hitzewellen mit noch höheren Temperaturen geben.

Die hohen Temperaturen lassen auch das Meerwasser immer wärmer werden: An der Playa de Palma steigt die Temperatur von 23 auf 24 Grad, an der Playa de Muro liegen die Werte in etwa im gleichen bereich. (it)