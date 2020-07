Boot mit Deutschen kracht vor Sa Calobra gegen Kajak

Vor dem Ort Sa Calobra in der Serra de Tramuntana auf Mallorca ist es am Sonntag zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein mit Deutschen besetztes zwölf Meter langes Motorboot fuhr nach Medienberichten in ein Kajak. In diesem saßen zwei junge Männer, die Sport trieben.

Das Kajak wurde bei dem Crash völlig zerstört, die Fahrer wurden leicht verletzt in ein Gesundheitszentrum gebracht.

Vor dem Ausgang der Schlucht von Sa Calobra und dem dazugehörigen sehr malerischen Kieselstrand ankern im Sommer wegen der spektakulären Lage immer viele Yachten und sonstige Boote. (it)