Dutzende wilder Ziegen dringen in Port d'Andratx ein

Wildlebende Ziegen lassen sich wie bereits in anderen Sommern auch dieses Jahr wieder in Dörfern auf Mallorca blicken. Am vergangenen Mittwochabend drangen nach Medienberichten vom Sonntag Dutzende dieser zuweilen durchaus zudringlichen Tiere in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca ein. Sie ließen sich auch nicht durch die Schreie der Anwohner vertreiben.

Die Ziegen machten sich über Pflanzen in Gärten her, einige übersprangen sogar niedrige Mauern.

In den vergangenen Jahren haben sich Wildziegen in der Tramuntana stark vermehrt, in den Sommern bewegen sie sich immer in größeren Gruppen heraus, weil es im Gebirge an Wasser mangelt. (it)