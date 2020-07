Meeresgrund rund um Mallorca größtenteils völlig unbekannt

Der Meeresgrund rund um Mallorca unterhalb von 200 Metern Tiefe ist zu großen Teilen noch gar nicht kartographiert. Das ist das Ergebnis einer Studie der naturhistorischen Gesellschaft der Balearen. Die Rede ist von 60 Prozent oder 4349 Quadratkilometern.

Was den erfassten Teil des Meeresgrunds angeht, so sind immerhin 355,3 Quadratkilometer oder 11,9 Prozent der Gesamtfläche mit Seegras bedeckt. Die Pflanzen wachsen vornehmlich in zehn bis 40 Metern Tiefe.

Noch nicht kartographiert sind große Flächen vor der Serra de Tramuntana, während die Buchten von Pollença und Alcúdia sehr gut erschlossen sind. (it)