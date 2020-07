Restaurant in Cala Rajada schließt wegen Coronainfektion

In einem Restaurant in Cala Rajada hat sich ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt, woraufhin dieses bis zum 24. Juli geschlossen wurde. Die Kunden wurden am Sonntag (12. Juli) darüber informiert, dass der Beschäftigte positiv auf die Krankheit getestet wurde. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora wurden inzwischen bei fünf weiteren Kontakt-Personen die Viren festgestellt, weitere werden überwacht.

Das Team war nach Angaben des Gastbetriebs darüber erstaunt, da die betroffene Person keinerlei Symptome gezeigt habe. Auch bei der täglichen Temperaturkontrolle habe es keine Auffälligkeiten gegeben.

Das Rathaus von Capdepera forderte die Bürger erneut zu Vorsicht auf. Die Hygiene- und Sicherheitsabstände sowie die Maskenpflicht seien sorgfältig auszuführen. (dk)

AKTUALISIERT UM 18.36 UHR