"Okupas" besetzen Haus in Ferienort auf Mallorca

In dem in der Nähe des Es-Trenc-Strandes gelegenen Ferienort Sa Ràpita im Süden von Mallorca sind Besetzer in ein leerstehendes haus eingedrungen. Nach am Sonntag veröffentlichten Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora wurde das Schloss bereits ausgewechselt. Die Anwohner seien alarmiert.

Das Gebäude gehört der Bankia-Bank. Die "Okupas" behaupteten gegenüber Ultima Hora, mit dem Geldinstitut einen Deal zu haben. Doch nach Auskunft der Bank stimmt das nicht.

Die Besetzung von nicht bewohnten Immobilien ist auf Mallorca ein immer wiederkehrendes Phänomen. Diese Leute wieder hinauszubekommen, gestaltet sich wegen der komplizierten Rechtslage schwierig. (it)