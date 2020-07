Beliebter Sunset Market in Puerto Portals startet wieder

Der Yachthafen Puerto Portals will auch in diesem Sommer Besucher mit seinem bekannten und stimmungsvollen Sunset-Markt anlocken. Am Mittwoch, 22. Juli, findet er zum ersten Mal statt. Um 18 Uhr wird man hineingelassen, geöffnet hat er bis 0 Uhr.

Der Markt ist auch am Donnerstag geöffnet. Und so geht es weiter an diesen beiden Tagen bis zum 20. August immer zu den gleichen Uhrzeiten.

Neu ist in diesem Jahr, dass die 20 Stände sich weiter auseinander befinden, um die Corona-Sicherheit zu garantieren. Sie stehen nicht nur auf dem zentralen Boulevard, sondern auch woanders im Hafen.

Das Lifemusik-Programm deckt unterschiedliche Stilrichtungen wie Jazz, Blues, Rock, Flamenco und Swing ab. Es treten die mallorquinischen Gruppen Honolili und Monkey Doo auf.

In dem von Corinna Graf geleiteten Hafen werden unterdessen an einigen Stellen neue Bauwerke errichtet. Die für das restliche Jahr geplanten weiteren Veranstaltungen wie eine Segelregatta sollen stattfinden. (it)