Warnstufe Gelb wegen sehr hoher Temperaturen auf Mallorca

In Teilen von Mallorca ist am Mittwoch die Hitzewarnung der Stufe Gelb ausgerufen worden. Bei Höchsttemperaturen um 36 Grad galt sie im Westen, in der Mitte und im Süden der Insel. Auch nachts fielen die Temperaturen nur im Gebirge unter 20 Grad.

Die Hitzewelle soll nach Angaben des Wetterdienstes Aemet bereits am Donnerstagabend enden. Doch am Mittag gilt dann noch in der Inselmitte die Warnstufe Gelb. Bis zum Wochenende sollen die Werte auf knapp über 30 Grad sinken.

Zum Beginn des Sommers am 21. Juni hatte Aemet eine Jahreszeit vorausgesagt, die heißer als sonst wird. Mehrere Hitzewellen sollen bis September noch folgen. (it)