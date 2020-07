Mutmaßlicher Mörder im Urlauberort Arenal auf Mallorca festgenommen

Im Urlauberort Arenal östlich von Palma de Mallorca haben Polizisten einen Mann festgenommen, der in seinem Heimatland Pakistan seine Ehefrau mit Schüssen umgebracht haben soll. Damit wurde am Dienstag laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch ein internationaler Haftbefehl vollstreckt. Der Mann muss damit rechnen, bald in seinen Staat zurückgeführt zu werden.

Das Verbrechen soll sich bereits vor mehr als elf Jahren 2009 zugetragen haben. Neben dem 41-Jährigen sollen daran noch vier weitere Personen verwickelt sein.