Rohrbruch führt in Palma de Mallorca zu "Wasserfall"

Wegen eines Rohrbruchs hat sich das "Sa-Feixina-Denkmal" in Palma de Mallorca am frühen Samstagmorgen in einen "Wasserfall" verwandelt. Die Anwohner in Palmas Altstadt und dem nahegelegenen Santa-Catalina-Viertel staunten nicht schlecht, als gegen 8 Uhr morgens Wassermassen die Plaza vor der markanten Steinsäule an der Avenida Argentina herunterschossen.

Polizisten und Mitarbeiter der städtischen Wasserwerke eilten zum Ort des Unglücks, um ihn in Augenschein zu nehmen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, könnte es dauern, bis der Rohrbruch – offenbar an einer der Hauptleitungen Palmas – behoben ist. Straßensperrungen musste es bisher nicht geben – auch die städtische Wasserversorgung ist nicht unterbrochen. (cze)