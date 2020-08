Legendäres Café Lírico in Palma mit neuem Namen wieder da

Das berühmte Café Lírico in Palma de Mallorca ist wieder auferstanden. In den Räumlichkeiten, wo es zeitweise eine österreichische Saftbar mit grellen Leuchten gegeben hatte, ist das Traditionscafé jetzt unter dem neuen Namen Maura zurückgekehrt.

Das in der gleichnamigen Straße nahe dem Bouevard Borne befindliche Maura wurde genauso eingerichtet wie das im Jahr 2017 geschlossene Lírico, und zwar mit Marmortischen und Kristalllampen.

Das Lírico war 1894 eröffnet worden, musste aber wegen der hohen Mieten in Palma zugemacht werden. Mit seiner Rückkehr unter anderem Namen setzt sich ein Trend fort: Auch die zeitweise geschlossene Bäckerei Forn des Teatre neben dem Teatre Principal wurde vor bereits mehreren Monaten wieder zum Leben erweckt.

Ein weiteres Traditionscafé in Palma, das ehemalige Cristal an der Plaça d'Espanya, ist unter dem Namen Es Rebost seit Monaten geschlossen. (it)