Totes Paar in Wohnhaus auf Mallorca gefunden

Die Leichen von einer Frau und einem Mann sind am Mittwochnachmittag in einem Dorfhaus in Esporles im Nordwesten von Mallorca entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden, es handelte sich um ein Paar, 45 bis 55 Jahre alt, sie waren bereits vor Wochen gestorben. Die Todesursache ist unklar.

Anwohner hatten die Guardia Civil verständigt, nachdem aus dem Haus Verwesungsgeruch gedrungen war. Außerdem hatten sie die Nachbarn bereits seit längerer Zeit nicht mehr gesehen.

Als Beamte der Guardia Civil in das Haus kamen, fanden sie die beiden Leichen auf dem Boden. Blutspuren waren neben ihnen zu sehen.

Es handelte sich um Spanier, die seit 10 bis 15 Jahren in dem Haus lebten. Sie hatten nach Angaben von Anwohnern wenig Kontakte mit anderen Bewohnern gehabt. (it)