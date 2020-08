Großkontrolle der Polizei in Schinkenstraßen-Lokal

Polizisten haben mit einem Großaufgebot in der Nacht von Freitag auf Samstag das erst wenige Stunden zuvor eröffnete Pancho-Lokal im Bierkönig-Komplex einen Besuch abgestattet und dort zu viele Menschen, darunter Touristen, angetroffen. Es wurden die Personalien zahlreicher Gäste aufgenommen, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag berichtete. Der Betreiber muss jetzt wegen Überfüllung mit einem Bußgeld rechnen.

Das Lokal darf öffnen, weil sich der Eingang nicht in der Schinkenstraße, sondern in der davon abzweigenden Calle Canyes befindet. Diese ist nicht von dem vor einigen Wochen behördlich angeordneten Schließungsdekret von Gastbetrieben betroffen.

An der Polizei-Aktion nahmen Lokal- und Nationalpolizisten teil. In dem Lokal fanden sie zahlreiche Urlauber an der Bar vor. Gäste wurden außerdem rauchend angetroffen, Mindestabstände wurden offenbar nicht immer eingehalten.

Die Lokale an der Bier- und der Schinkenstraße waren im Juli angesichts zu großer Menschenansammlungen von der Balearen-Regierung für drei Monate zugemacht worden.