Palma-Viertel Santa Catalina für Straßenkünstler künftig verboten

Die Stadt Palma de Mallorca hat die Auftritte von Straßenkünstlern neu geregelt. Künftig ist es ihnen untersagt, in den Vierteln Es Jonquet und Santa Catalina aktiv zu sein, wie der zuständige Dezernent Alberto Jarabo am Dienstag mitteilte. Schon seit längerem dürfen sie auch nicht im Lonja-Viertel, in Sa Gerreria und am Drassanes-Platz auftreten.

Außerdem dürfen Musiker auf der Plaça Major nicht mehr spielen und singen, dafür aber andere Straßenkünstler. An manchen Stellen wie der Playa de Palma können sie Lautsprecher benutzen, in der Altstadt jedoch nicht. Lauter als 20 Watt darf die Musik nicht sein.

Jeder Straßenkünstler muss einmal im Jahr 48 Euro als Steuer an die Stadt abführen. Musiker mit Lautsprecher können zwischen 11 und 14.40 Uhr sowie 17 und 23.40 Uhr spielen und ohne dieses Hilfsmittel bis 21.40 Uhr. Maler und die wohlbekannten Statuen-Darsteller können durchgehend zwischen 10 und 23.40 Uhr aktiv sein. (it)