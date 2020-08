Deutsche Polizisten drei Wochen im Einsatz an der Playa de Palma

Zwei Polizisten aus Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen drei Wochen Beamte der spanischen Nationalpolizei vor allem an der Playa de Palma auf Mallorca unterstützt. Die Frau und der Mann waren in dieser Zeit bei dem erstmaligen Einsatz dieser Art vor allem dort unterwegs, wo sich besonders viele deutsche Urlauber aufhalten.

Sie beantworteten unter anderem Fragen zum Thema Corona-Regeln. Am Donnerstag wurden sie verabschiedet.

Solche gemeinsamen Einsätze hatte es auf Mallorca bereits in den vergangenen Jahren auch mit Polizisten aus anderen EU-Staaten wie etwa Frankreich oder Italien gegeben.

Das Projekt "Comisarías Europeas" war im Jahr 2008 gegründet worden. Seitdem werden gegenseitig immer mal wieder Polizisten in Unterzeichnerstaaten geschickt. (it)