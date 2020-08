Expertin erklärt Corona-Fallexplosion auf den Balearen

Die Nachricht klingt zunächst wie ein Schock: Mehr als 900 neue Coronafälle sind an diesem Dienstag auf Mallorca und den Nachbarinseln gemeldet worden. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten erhöht sich auf 6709 Personen, 2227 dieser Fälle gelten derzeit als "aktiv", eine weitere Person ist mit SARS-CoV-2 verstorben – das 236. Todesopfer auf den Inseln.

MM hat sich am Dienstag mit einer Sprecherin der balearischen Gesundheitsbehörden in Verbindung gesetzt, die am Telefon diese "Fallexplosion" erklärte: "Wir arbeiten seit Montag mit mehr Personal und können dementsprechend Fälle nachmelden, die sich in den vergangenen Tagen aufgestaut hatten." Die am Dienstag gemeldet Coronafälle können laut der Sprecherin bis zu einer Woche alt sein.

"Wir werden uns nicht an diese hohen Zahlen gewöhnen müssen. Vielmehr sind wir gerade dabei, ältere Befunde nachzumelden", so die Expertin. "Vergessen Sie nicht, dass hinter dem Meldeystem ein komplexes Verfahren steckt, bei dem es aufgrund der derzeitigen Situation natürlich zu Verspätungen kommen kann."

Auch die hohen Zahlen an Geheilten – Am Montag und Dienstag zusammen 773 – zeige, dass viele der Altfälle, die nachgemeldet werden, bereits schon wieder als geheilt gelten.

Die Ergebnisse der PCR-Tests, die tatsächlich in den vergangenen 24 Stunden positiv ausgefallen sind, meldet die spanische Zentralregierung in Madrid abends um 18 Uhr. Hier sind in den vergangenen sieben Tagen auf den Balearen 375 Neuinfektionen auf den gemeldet worden, was einen Schnitt von 54 pro 24 Stunden ergibt. (cze)