Tourist nach Bügeleisenattacke vor Gericht

Einem irischen Touristen droht eine zweieinhalbjährige Gefängnisstrafe, weil er im April vergangenen Jahres in einem Hotel in Santa Ponça im Westen von Mallorca einen Landsmann mit einem Bügeleisen schwer am Kopf verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert zusätzlich ein Schmerzensgeld von fast 9.000 Euro vom Angeklagten.

Die beiden Touristen hatten sich am Tatabend in einer Kneipe kennengelernt und landeten am frühen Morgen des 4. April 2019 im Hotelzimmer des späteren Opfers, wo sie in einen handfesten Streit gerieten. Ein Mitarbeiter vom Empfang hörte Schreie und alarmierte die Polizei. Sie konnte zunächst keine Aussaggen vom Opfer aufnehmen, weil es stark angetrunken war.

Der Geschädigte erlitt eine Kopfverletzung, einen Nasenbeinbruch und verlor einen Zahn. Der Prozess soll in den kommenden Wochen vor dem Strafgericht von Palma stattfinden.