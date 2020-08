TV-Tipp: Der ganz andere Sommer

Die Reportage läuft zwar im Kinderkanal Kika, könnte aber auch für Erwachsene ganz interessant sein. In der Reihe „Schau in meine Welt” geht es am Sonntag, 30. August, ab 20.25 Uhr um „Saray und die Touristen von Ibiza”.

Saray ist 13 Jahre alt und lebt mit ihrer Mama Bianca, Matthias und ihrer kleinen Schwester Emely in Santa Eulària auf Ibiza. Ihre Hobbys sind Paddel-Tennis, mit Freundinnen treffen und Tik Tok.

Die drei Monate langen Sommerferien verbringt Saray normalerweise in einem großen Hotel, da ihre Eltern dort arbeiten. Wenn die vielen Touristen im Sommer kommen, herrscht in dem Komplex und der kleinen Badebucht ordentlich Betrieb.

Doch in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Die Kamera läuft, als das Hotel wieder Touristen empfangen darf. Saray freut sich, dass endlich wieder was los ist. Aber sie hat auch Angst, dass mit den Urlaubern das Virus auf die Insel kommt.