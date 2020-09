Drei Schulklassen auf Mallorca müssen in Quarantäne

Das Schuljahr hatte auf Mallorca gerade erst am Donnerstag begonnen, als am Sonntag die Nachricht kam. Die Schüler dreier Klassen aus Puig de Ros (Llucmajor) müssen zwei Wochen lang in Quarantäne. Es handelt sich um Kinder im Vor- und Grundschulalter. Zudem müssen die Eltern ihren Nachwuchs auf Covid-19 testen lassen.

Der Test wird am Montag in der Schule durchgeführt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Lehrkräfte infiziert seien, heißt es in einem Schreiben der Schulleiterin an die Eltern. Eine Mutter sagte gegenüber dem MM, dass wahrscheinlich fünf Lehrer positiv seien. Das wurde aber noch nicht bestätigt.

Schwierig für die Eltern ist zudem, dass die Balearen-Regierung noch keine Beschäftigungsrichtlinien für diese Art von Fällen verabschiedet hat. (cls)