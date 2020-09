Diese Viertel und Orte sind auf Mallorca jetzt am stärksten von Corona betroffen

In Palma de Mallorca ist nicht mehr das abgeriegelte Viertel Son Gotleu das "Barrio" mit den meisten Coronafällen. Laut dem balearischen Gesundheitsministerium ist im Augenblick die Gegend rund um die Stierkampfarena am stärksten betroffen. Es gibt dort 5,21 positiv getestete Personen auf 1000 Einwohner. Grundlage sind Registrierungen zwischen dem 21. August und dem 3. September.

In Son Gotleu beträgt diese Zahl im Augenblick 5,02, an der Aragón-Ausfallstraße 4,82 und in dem östlich der Stadt gelegenen Vorort Son Ferriol 4,59. Die Orte außerhalb von Palma mit den meisten Coronafällen sind derzeit Llucmajor (113), Calvià (112), Marratxí (94) und Manacor (83).

Die Verteilung der Coronafälle auf Mallorca ist sehr unterschiedlich: Während diese in Touristengebieten und einigen Dörfern wie Fornalutx oder Petra nur kaum oder gar nicht vorkommen, so ballen sie sich in einigen Vierteln mit beengten Wohnverhältnissen der Hauptstadt und in Orten wie Inca. (it)