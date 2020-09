Nackte Jugendliche spazieren auf dem Borne-Boulevard in Palma

Passanten haben in der Nacht zum Samstag vier nackte Jugendliche auf dem Borne-Boulevard in Palma de Mallorca gefilmt. Der Vorgang ereignete sich laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 1.25 Uhr. Es handelte sich um drei männliche Personen und eine junge Frau zwischen 18 und 20 Jahren.

Zeugen sagten gegenüber der Lokalpolizei aus, dass es sich ihrer Ansicht nach um Angehörige der Oberklasse gehandelt habe. "Ultima Hora" zitierte einen Beobachter mit den Worten, dass sie sich so wie Nachkommen von Besserverdienern geäußert hätten. "Alles geschah sehr schnell." Wie auch in Deutschland ist es in Spanien verboten, sich nackt auf Straßen zu bewegen.

Der Borne-Boulevard ist bekanntlich neben der Jaime-III-Straße die edelste Meile in Palma de Mallorca. (it)