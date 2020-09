Quarantäne-Flüchtlinge in Santa Ponça und Magaluf aufgespürt

Beamte der Lokalpolizei von Calvià haben in Santa Ponça und Magaluf im Südwesten von Mallorca drei Personen aufgegriffen, die sich eigentlich in Palma in Corona-Quarantäne hätten begeben müssen. Es handelte sich zum Teil um Müllsammler. Ihnen wurden Bußgelder auferlegt.

Außerdem müssen in acht Fällen Autoinsassen eine Strafe zahlen, weil sie keine Masken trugen, obwohl sie nicht zusammenleben.

Die Lokalpolizei und auch die Guardia Civil intensivierten in den vergangenen Tagen auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià zur Eindämmung des Krankheitsgeschehens ihre Kontrollen von Fahrzeugen, aber auch von Gastbetrieben. In der Kommune ist die Zahl der Coronafälle mit aktuell 88 recht hoch. (it)