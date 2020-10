Neuer Sturm fegt über Mallorca hinweg

Ein neuer Sturm hat am Freitag Mallorca erreicht. Die Durchschnitts-Windgeschwindigkeit beträgt laut dem Wetterdienst Aemet 80 Stundenkilometer, wegen hohen Seegangs gilt im Westen, Südwesten und Süden der Insel die Warnstufe Orange. Die Wellen erreichen eine höhe von fünf Metern.

Die Böen sind nicht so heftig wie beim letzten Sturm am vergangenen Wochenende, so dass deswegen für die gesamte Insel "nur" die Warnstufe Gelb gilt.

Nach 26 Grad am Freitag drückt das Tief, das mit örtlich ergiebigem Niederschlag Mallorca überquert, die Temperaturen auf etwa 22 Grad am Samstag. An jenem Tag soll die Sonne wieder von einem wolkenfreien Himmel scheinen. Auch am Sonntag soll der Wind noch vernehmbar blasen.

Erst im Verlauf der neuen Woche wird sich das Wetter den Angaben zufolge wieder beruhigen, auch die Temperaturen steigen dann wieder. (it)