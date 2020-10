Zwei Personen sterben durch Schüsse auf Mallorca

Auf Mallorca sind zwei Personen durch Schüsse ums Leben gekommen. Beamte der Guardia Civil begaben sich am Donnerstag an eine Tankstelle in Peguera, wo die Leichen aufgefunden worden waren.

Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Medienberichten um einen Mann und eine Frau. Die Toten wurden in einem Auto entdeckt. Die Frau starb durch einen Kopfschuss.

Die Guardia Civil hat zwei Annahmen: Einer zufolge erschoss der Mann zunächst die Frau und dann sich selbst. Die Beamten schließen aber auch nicht aus, dass eine dritte Person die beiden umbrachte. (it)