Playa-de-Palma-Straßenbahn soll mit EU-Coronageld finanziert werden

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, will die geplante Playa-de-Palma-Straßenbahn mit Mitteln aus dem EU-Coronahilfsfonds finanzieren. Man werde in dieser Angelegenheit in Madrid vorstellig werden, sagte die sozialistische Politikerin am Dienstag im Regional-Parlament.

Die Straßenbahn soll die Innenstadt von Palma mit dem Flughafen und dem Urlauberort Arenal verbinden. Eingeplant ist auch eine ähnliche Bahn zum Krankenhaus Son Espases.

Außerdem sollen mit dem EU-Geld Infrastrukturprojekte in den Urlauberorten Magaluf, Cala Millor und auf Ibiza bezahlt werden. Armengol sagte in diesem Zusammenhang, dass die Zukunft der Inseln im Tourismus liege, aber nicht in jeder Art von Tourismus. Man wolle weniger Urlauber, aber mehr Einnahmen. (it)