Flor de Sal aus Mallorca trägt jetzt offiziell Traditionsgütesiegel

Die Kommission für Traditionslebensmittel der Balearen hat das "Flor de sal" in den Katalog der traditionellen Lebensmittel aufgenommen.

Das Produkt ist das Ergebnis der Verdunstung des Meerwassers und seiner Kristallisation zu feinen Blättern an der Wasseroberfläche in den Salzbecken bei den Salinen am Es Trenc. Das bei vielen Touristen als Mitbringsel gerne gekaufte Meersalz gibt es in verschiedenen Varianten. Es wird pur oder mit verschiedenen Inselkräutern und Zitronen- oder Orangenschale angereichert verkauft.

Im Gremium waren verschiedene Vertreter der Universität der Balearen sowie des Argarsektors vorhanden.

Mallorca darf nun 14 verschiedene Nahrungsprodukte als offizielle Traditionsprodukte der Insel bezeichnen. Dazu gehören die berühmte Ensaimada, das Spanferkel (Porcella) aus schwarzem Schwein, der mallorquinische Mandelkuchen, Wein aus bestimmten Regionen wie Binissalem oder der Pla-Region und die "hierbas", der beliebte Kräuterlikör. Das Meersalz darf sich jetzt ebenfalls zu diesen Köstlichkeiten zählen.

2014 fertigte man erstmals eine Liste mit besonderen kulinarischen Produkten an. Ziel war, typische Insellebensmittel zu schützen und zu erhalten. Mindestens 30 Jahre Geschichte in der Herstellung und dem Vertreib auf den Inseln soll ein solches Produkt aufweisen.

Das Flor de Sal ist ein Meersalz, das von Hand aus den Wasserbecken bei Es Trenc gewonnen und in den Salinen hergestellt wird. Es gilt inzwischen als wichtiges wirtschaftliches Produkt für die Region. 2019 waren es fast zwei Millionen Euro, die durch das Salz eingenommen wurden.

Laut offiziellen Angaben wurden 2014 45.000 Kilogramm gewonnen, fünf Jahre später waren es schon 76.000. Das Highlight erlebte man aber im Jahr 2017 als 93.000 Kilogramm des weißen "Goldes" erwirtschaftet wurden.

Heute unterscheidet man in der Produktion der Salinen von Es Trenc drei Salzarten: Das "gewöhnliche" Meersalz, das rohe Meersalz und das "Flor de Sal d´Es Trenc". Letzteres ist das Ergebnis der Verdunstung des Meerwassers und seiner Kristallisation zu feinen Blättern an der Wasseroberfläche in den Salzbecken. (dk)