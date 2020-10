Biotonnen bald in Santa Catalina und weiteren Stadtteilen von Palma

Laut der Stadtwerke Emaya sollen vier weitere Stadtteile von Palma de Mallorca Biotonnen erhalten. Es handelt sich um Santa Catalina, Son Armadams, Son Dureta und La Teulera. Die Behälter sollen ab dem 4. November installiert werden.

39 braune Mülltonnen sollen dort installiert werden. 22.000 Bürger leben in diesen vier Stadtvierteln. Zusätzlich werde man 21 weitere Container in Stadtteilen bereitstellen, die schon seit 2018 Biotonnen enthalten. Insgesamt hat Palma dann 128 Tonnen für organische Abfälle.

Diese Biotonnen können von Personen geöffnet werden, die im Besitz einer Tarjeta Ciudadana, also einer "Bürgerkarte", sind. Die Behälter sollen möglichst luftdicht verschlossen sein, um die spätere Bildung von Kompost und Biogas zu verbessern.

Das Ergebnis sei bisher positiv, so Ramón Perpinyá der Firma Emaya. 2019 seien insgesamt 4000 Tonnen organische Stoffe gesammelt worden, 23% mehr als im Vorjahr.

Ein aktuelles Abfallgesetz sieht vor, dass 50 Prozent des Mülls recycelt werden soll. Organische Reste machen 40 Prozent des Hausmülls aus. Biotonnen tragen dementsprechend zu diesem Ziel der Wiederverwertung maßgeblich bei, so Palmas Bürgermeister.

Ab Januar 2022 solle ein sogenannter "Vorteil-Tarif" für alle gelten, die weniger Abfall produzieren. Dank der Tarjeta Ciutadana könne man die jeweilige Müllproduktion nachverfolgen.

In Palmas Altstadt wird Biomüll schon seit längerem mit dem mobilen System eingesammelt. Zu bestimmten Uhrzeiten und an entsprechenden Tagen werden die jeweiligen Container entfernt. In zahlreichen Hotels gilt ein "von Tür zu Tür" Abholsystem für die "braune Tonne". (dk)