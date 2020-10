Polizeiprotokoll über Armengols Barbesuch wieder aufgetaucht

Das angeblich verlorene gegangene Polizeiprotokoll über den nächtlichen Barbesuch der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol in Palma de Mallorca ist nun wieder aufgetaucht.

Aus Polizeikreisen hieß es, dass zwei hochrangige Polizeibeamte Anzeige wegen des verschwundenen Dokuments und der Weitergabe des Berichts an die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erstatten wollte.

Kurz zuvor wurden beide Beamte darüber informiert, dass die Originaldokumente gefunden und sicher in der Kaserne San Fernando aufbewahrt würden. Die Polizeikommandeure erstatteten daraufhin Anzeige wegen der Weitergabe der Informationen an die Medien.

Möglich ist zudem ein Disziplinarverfahren gegen den Besitzer der Bar wegen Verstoßes gegen die während der Coronavirus-Pandemie geltenden Schließungsregeln.

Wie MM bereits berichtete, hatten Anwohner in Palma der Nacht vom 6. Oktober um 2 Uhr wegen Ruhestörung die Polizei gerufen. Beim Eintreffen stieß sie auf Ministerpräsidentin Francina Armengol vor beziehungsweise in einer Bar in Palma. Laut aktuellen Anti-Corona-Regeln müssen Lokale spätestens um 1 Uhr nachts schließen.