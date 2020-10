Reiterin kollidiert in Can Picafort mit Auto

Can Picafort

Eine Reiterin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend im Kreisverkehr von Son Bauló in Can Picafort im Norden von Mallorca.

Die 30-jährige Frau stürzte bei der Kollision von ihrem Pferd und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Notfallteam behandelte sie noch vor Ort. Die Frau wurde anschließend in das Universitätskrankenhaus von Son Espases gebracht. Dort befindet sie sich weiterhin in kritischem Zustand.