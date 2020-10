Seniorin überschlägt sich in ihrem Wagen in Palma

Eine Seniorin hat sich am Montag in Palma de Mallorca bei einem Unfall in ihrem Auto überschlagen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften daraus befreit werden.

Der Unfall ereignete sich um 14 Uhr an der Calle Aragón 308. Die Frau war offenbar mit einem parkendenden Auto zusammengeprallt. Sie wurde mit leichten Verletzungen in das Universitätskrankenhaus von Son Espases gebracht.

Die Polizei ermittelt derzeit, warum die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.