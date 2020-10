Diese drei Gemeinden auf Mallorca sind coronafrei

Während in Palma de Mallorca, Manacor, Calvia oder Andratx die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen teils drastisch gestiegen ist, sind drei Gemeinden auf der Insel komplett virenfrei.

Dies ist der Fall in den Dörfern Santa Eugènia, Petra und Fornalutx. Damit nicht genug: Alle drei Orte verzeichnen schon seit einem Monat keine Neuinfektionen mehr.

In weiteren dreizehn Gemeinden Mallorcas bieb die Situation in den vergangenen fünf Tagen fast unverändert, sie meldeten nur wenig aktive Fälle. In neun von ihnen gibt es nur einen einzigen positiven Fall, dies gilt für Sineu, Maria, Ariany, Deià, Mancor, Banyalbufar, Escorca und Estellencs sowie um Búger.

Besorgnis erregend ist die Entwicklung derzeit jedoch in Manacor. Dort hat die Zahl der gemeldeten Infektionen seit Oktober zugenommen, aktuell sind 184 aktive Fälle registriert, mehr als doppelt so viele wie am 4. Oktober.