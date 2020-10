Private Partys Hauptgrund für Lockdown in Manacor

Heute ab Mitternacht wird die Stadt Manacor im Osten von Mallorca abgeriegelt und die Bewohner strengen Mobilitätseinschränkungen unterworfen. Grund dafür sind die akut steigenden Zahlen, wie MM berichtete.

Hauptgrund für den Anstieg der positiven Coronafälle sind Bürgermeister Miquel Oliver for allem im privaten Bereich. Illegale Feiern mit mehr als der erlaubten Teilnehmerzahl und zu laxes Befolgen der medizinischen Sicherheitsmaßnahmen auf individueller Ebene. Durch die Schließung von Lokalen des Nachtlebens hätten sich die Menschen in den privaten Bereich verlagert, was eine Kontrolle durch die Polizei erschwere.

Schulen und sportliche oder kulturelle Veranstaltungen hingegen seien nachweislich kein Ort, an dem sich das Virus stark verbreitet. "Dort können die Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Die Einschränkungen sollen vor allem dazu dienen, dass die Krankenhauskapazitäten nicht zusammenbrechen. Man hoffe, dass es keine starken Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft habe, so der Bürgermeister.

Die Gastronomie befürchtet starke Einbußen und bereits ihren Unmut über den "Lockdown" zum Ausdruck gebracht. Die Bürger hingegen scheinen die Maßnahmen zu akzeptieren, wenn auch mit einer gewissen Resignation. (dk)