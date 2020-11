Goldener November setzt sich fort auf Mallorca

Mit dem ruhigen, hellen und meist windstillen Wetter auf Mallorca geht es weiter, während in deutschen Landen es wie üblich in dieser Jahreszeit grau und dunkel ist.

Die Agentur Aemet prognostiziert für den Rest der Woche und auch für den Samstag und Sonntag Sonne und Wolken bei 22 bis 23 Grad am Tag und 12 bis 13 Grad in der Nacht.

Bis auf weiteres ist mit Niederschlag nicht zu rechnen, so dass Wanderungen und Ausflügen nichts im Wege steht. Mutige stürzen sich bei so einem Wetter sogar weiterhin ins Meer. (it)