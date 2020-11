Neue Edel-"Pastelería" in Palma macht wegen Corona schon wieder zu

Lediglich zwei Monate nach der Neueröffnung der Edel-"Pastelería" Fornet de La Soca in Palma de Mallorca hat der Besitzer diese schon wieder geschlossen. Man warte auf bessere Zeiten und sperre den Betrieb zu, verlautbarte Tomeu Arbona in den sozialen Netzwerken.

Der ebenfalls von Arbona betriebene Laden Forn des Teatre bleibt dagegen bis auf weiteres geöffnet.

Der Fornet de la Soca ist in einem Gebäude namens Can Corbella aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Die beiden Geschäfte kommen auffallend opulent und traditionsgetreu daher und ziehen auch Touristen magisch an. (it)