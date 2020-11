Entführungsversuche vor Schulen auf Mallorca machen Eltern nervös

Eine Welle von tatsächlichen und angeblichen Entführungsversuchen von Kindern vor Schulen auf Mallorca in den vergangenen Wochen macht Eltern nervös. Deswegen will die spanische Nationalpolizei nach eigenen Angaben dort zumindest in Palma verstärkt mit Beamten auch in Zivilkleidung zugegen sein.

Der beunruhigendste Fall ereignete sich unlängst in Santa Maria del Camí. Dort wartete ein Mädchen vor einem Institut, um von ihrer Großmutter abgeholt zu werden. Stattdessen hielt ein grauer Lieferwagen an. Der Fahrer sagte dem Kind unrichtigerweise, dass er sie im Auftrag ihrs Vaters abholen solle. Es stieg nicht an. Der Fall wurde inzwischen als wahr bestätigt.

Woanders sollen sich in den vergangenen Wochen ähnliche Vorkommnisse zugetragen haben, so in Palma de Mallorcas Vorort Son Rapinya vor einer Schule, in Cala Rajada, Montuïri, Consell und Esporles. Ob es sich hier tatsächlich um Entführungsversuche handelte, muss die Polizei noch untersuchen. (it)