Mann bewirft Frau in Bar auf Mallorca mit Bierkrug

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen Mann festgenommen, der eine junge Frau in einem Lokal in Palma de Mallorca unter anderem mit einem Bierkrug verletzt haben soll. Dem 26-jährigen Kolumbianer wird vorgeworfen, am Sonntagabend in einer Bar im Viertel Arxiduc in Streit mit der Besucherin geraten zu sein.

Einer Pressemitteilung zufolge flogen auch Pool-Billard-Kugeln und -Stangen auf das Opfer. Der Mann wurde später von Polizisten auf der Straße angetroffen und abgeführt.

Die Frau erlitt diverse Verletzungen am Kopf, die an Ort und Stelle genäht werden mussten. (it)