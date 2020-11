Giftattacke auf Katzen auf Mallorca

In Muro im Norden von Mallorca treibt offenbar ein übler Tierquäler sein Unwesen. Etwa 15 Katzen sollen in den vergangenen Stunden vergiftet worden sein. Dies berichteten freiwillige Helfer einer örtlichen Tierschutzorganisation. Sie retteten ein Dutzend der meist noch sehr jungen Tiere und brachten sie zum Tierarzt.

Eine Katze starb mittlerweile an den Folgen der Vergiftung. Anderen Tieren am Fundort scheint es gut zu gehen. "Wir wollen versuchen, sie auch noch einzufangen", sagte Verónica Sanz, eine der Helferinnen, die an der Rettungsaktion beteiligt war.

Ein Anwohner setzte sich außerdem mit den Tierschützern in Verbindung, weil seine Katze seit einiger Zeit motorische Störungen zeigte, möglicherweise ein Anzeichen für eine Vergiftung.

Die Ortsverwaltung von Muro wurde unterdessen über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Die freiwilligen Tierschützer wollen am Donnerstag auch die Guardia Civil informieren, damit der Verantwortliche ermittelt wird.