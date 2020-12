Guardia Civil nimmt auf Mallorca mutmaßliche Benzindiebe fest

Weil sie in 25 Fällen an Tankstellen Benzin gestohlen haben sollen, hat die Guardia Civil auf Mallorca zwei junge Männer festgenommen. Der Zugriff erfolgte laut einer Pressemitteilung in Palmanova an einer Tankstelle, als die Personen erneut ihrem kriminellen Handeln nachgehen wollten.

Den Festgesetzten wird vorgeworfen, für die Diebestouren falsche Nummernschider benutzt zu haben. Die Verdächtigen sollen zudem die Tanks immer voll gemacht haben. Die Sicherheitskameras filmten die Männer, so dass es der Guardia Civil am Ende gelang, sie ausfindig zu machen.

Sichergestellt wurde bei den nun Festgenommenen mehrere falsche Nummernschilder und zwei Fahrzeuge. (it)