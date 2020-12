Acht Personen im Mallorca-Ort Sa Pobla bislang positiv auf Corona getestet

Bei der Massen-Testung von Hunderten Bürgern der besonders stark von Corona betroffenen Gemeinde Sa Pobla im Norden von Mallorca sind acht positive Fälle festgestellt worden. Das teilte Bürgermeister Toni Simó am Sonntagabend mit und äußerte seine Besorgnis. Am gesamten Tag wurden in einer Industriehalle 1050 Antigen-Tests vorgenommen.

Es bildete sich eine lange Schlange, viele kamen nicht ran und wurden auf andere Tage vetröstet. Die Menschen waren in zwei Altersgruppen unterteilt worden – zwischen 16 und 40 Jahren und darüber. Die Testungen wurden am Montag fortgesetzt.

Sa Pobla zählt rund 13.500 Einwohner. Von 16 Jahren aufwärts sind alle Bürger aufgerufen, sich testen zu lassen, nachdem dort die Infektionszahlen schwindelnde Höhen erreicht hatten. Die 14-Tage-Inzidenz hatte rechnerisch zuletzt mehr als 800 Fällen pro 100.000 Einwohner ausgewiesen. Das ist mehr als das 13-fache der Zahl, die von der europäischen Seuchenschutzbehörde (ECDC) als Obergrenze empfohlen wird (60 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen).

Die acht positiv getesteten Bürger der Agrargemeinde, die besonders für ihren Kartoffelanbau bekannt ist, mussten zusätzlich einen PCR-Test machen lassen. Sie erhielten danach entsprechende Gesundheitsanweisungen und hatten sich zu Hause in Quarantäne zu begeben.