In Spanien und auf Mallorca wird ab 27. Dezember geimpft

Die Impfungen gegen die Corona-Pandemie sollen in Spanien am Sonntag, 27. Dezember, beginnen. Das hat der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa am Freitag in Madrid angekündigt. Zum Einsatz kommt der von Pfizer und Biontech entwickelte Impfstoff. Die ersten Impfdosen gegen das Coronavirus werden Spanien bereits am 26. Dezember erreichen und dann an alle Autonomen Regionen des Landes verteilt werden, berichteten spanische Nachrichtenagenturen und Medien.

Der Impfstoff werde in den mehr als 13.000 Impfstellen des staatlichen Gesundheitsystem kostenlos zur Verfügung gestellt, so Illa. Die Dosen werden alle autonomen Gemeinschaften zwischen Samstag, 26. Dezember, und Sonntag, 27. Dezember, erreichen, versprach der Minister. Man sei dabei, die logistischen Prozesse abzuschließen, damit alle Regionen die für sie entsprechenden Dosen erhielten, um mit der Impfung beginnen zu können.

Auf Mallorca und den Nachbarinseln wird mit den Impfungen gegen Covid-19 begonnen werden, "sobald die Dosen eintreffen", was voraussichtlich ab Sonntag, den 27. Dezember der Fall sein wird, erklärten in Palma die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol und Gesundheitsministerin Patricia Gómez auf einer Pressekonferenz in Palma. Gómez sagte, dass das balearische Gesundheitssystem über alle Gerätschaften verfüge, um den ersten Impfstoff, in diesem Fall 120.000 Dosen, erhalten und anwenden zu können.

Der balearische Impfplan sieht vor, im ersten Quartal 2021 mit der Impfung einer ersten Gruppe von 60.000 Personen zu beginnen. Zu dieser Gruppe zählen Betreute in Seniorenheimen und das Gesundheitspersonal. Die Ministerin erklärte zudem, dass zwischen der ersten und der zweiten Dosis drei Wochen vergehen müssten. Darum sei es für die Geimpften wichtig, "während dieser Zeit weiterhin extrem vorsichtig zu sein", da sie noch nicht gegen Corona immun seien.

In Madrid räumte Gesundheitsministerin Illa ein, dass noch nicht bekannt ist, wie viele Dosen in der ersten Lieferung in Spanien ankommen werden. Er erinnerte jedoch daran, dass der Impfstoff ausgewogen in ganz Europa verteilt werde.

Wie im COVID-19-Impfplan festgelegt, sollen in der ersten Etappe 2,5 Millionen Menschen geimpft werden, und zwar die Bewohner und das Personal von Seniorenheimen sowie das medinische Personal in Kliniken und Krankenhäusern. "Wir stehen am Anfang des Endes der Pandemie, aber noch nicht am Ende der Pandemie. Doch wir wollen keinen einzigen Tag länger warten, um den Impfstoff zu verabreichen", betonte Illa.