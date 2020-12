Im TV: Das Glück in Spanien suchen

Familie Schirmacher-Möller will im Surfer-Paradies Fuerteventura neu anfangen. Denn Vater Kello und Mama June wollen sich nicht vom Staat vorschreiben lassen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Ihre Kinder Jamie, Julie und Jessi sollen als Freilerner aufwachsen. Aber schnell zeigt sich, dass eine Auswanderung und ein kompletter Neuanfang schwerer sind, als sich Kello und June das vorgestellt haben. Zwischen dem Einräumen des neuen Hauses, Freilernerunterricht und arbeiten aus dem Homeoffice, muss die Familie auch versuchen Anschluss auf der Insel zu finden und das ist gar nicht so leicht. Denn ohne Schule oder Kindergarten, kommen Jamie, Julie und Jessi nur schwer eigenständig in Kontakt mit gleichaltrigen Kindern.

Laura Scott wandert mit Sohn Louis, Ehemann Grant, Mama, Oma und zehn Hunden nach Spanien aus. Dort will die gelernte Hundetrainerin ihre Zucht mit italienischen Doggen ausbauen. Doch bei den neuen Nachbarn sind die Familie und ihre Hunde gar nicht willkommen ...

Die Folge „Völlige Freiheit in Spanien” der Dokusoap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” wird am Montag, 21. Dezember, ab 20.15 Uhr von Vox ausgestrahlt.