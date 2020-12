Bislang größte Massentest-Aktion auf Mallorca gestartet

Sämtliche etwa 28.000 Einwohner über 16 Jahre von Inca, der drittgrößten Stadt auf Mallorca, sollen sich seit Montag und noch bis zum 28. Dezember einem Corona-Antigentest unterziehen. Die Bewohner wurden aufgefordert, nach Stadtvierteln unterteilt in speziell eingerichteten Orten zu erscheinen.

Ziel der Aktion ist, so viele Coronafälle wie möglich zu identifizieren und die positiv getesteten Personen zu isolieren. Wer erscheint, muss seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen.

Es handelt sich um den bislang größten Massentest auf Mallorca. Bislang wurde dies auch in den Orten Sa Pobla, Muro, Sóller und Lloseta über die Bühne gebracht. In Sóller wurden zwischen Dienstag und Sonntag bei etwa 5000 Personen 14 Personen positiv getestet. (it)