Geplanter Campingplatz sorgt für Unmut auf Mallorca

Gegen den geplanten Campingplatz mit Meerblick im Nordosten von Mallorca regt sich Widerstand. Sowohl Umweltschützer als auch Anwohner beklagten einen angeblich zu rigorosen Eingriff in die Natur in dem Gebiet auf der öffentlichen Finca Es Canons bei Artà. Die Organisation GOB hatte sogar von einem Parkplatz gesprochen.

Die Balearen-Regierung teilte inzwischen mit, dass man nicht ein größeres Autoabstellareal plane. Der Campingplatz solle zudem in einer mit Kiefern bestandenen Zone entstehen, die nicht besonders anfällig ist.

Geplant ist, Platz für 250 Personen zu schaffen. Man könne sich dort nur zu Fuß hinbewegen, so die Regierung. Im Übrigen betrage der Abstand zum Meer rund einen Kilometer. Um den Campingplatz einrichten zu können, sei in einer umwelttechnisch gefährdeteren Zone ein ähnliches Areal demontiert worden. (it)