TV-Tipp: Die Grenzen schützen

Zollbeamte entdecken bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Barcelona-El Prat zehn Tüten mit Kokablättern. In Bolivien kann man die Pflanzen ganz legal einkaufen, aber die Einfuhr nach Spanien ist verboten. Denn die Blätter stehen seit 1961 auf der Liste der verbotenen Betäubungsmittel der UNO.

Dem Passagier aus Südamerika, der rund sieben Kilo Koka in einem Koffer bei sich trägt, droht auf der Iberischen Halbinsel eine Haftstrafe.

In der Hafenstadt Algeciras untersuchen Grenzschützer der Guardia Civil unterdessen einen Reisebus aus Ceuta. In dem Fahrzeug hat sich ein illegaler Einwanderer aus Marokko versteckt.

Dmax, der Sender, der sich vor allem männliche Zuschauer ansprechen will, zeigt zwei Folgen der Dokureihe „Border Control. Spaniens Grenzschützer” für Frühaufsteher am Dienstag, 29., sowie am Donnerstag, 31. Dezember, jeweils ab 5.35 Uhr.