Mann greift Bankkunden an Geldautomat auf Mallorca an

Polizisten haben am Montag in Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, einem Bankkunden am Automaten dessen Brieftasche zu stehlen. Einer Pressemitteilung zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 10:30 Uhr in der Straße Cardenal Rossell.

Der 78-jährige Bank-Kunde bemerkte, dass er beim Geldabheben beobachtet wurde und dass sich die nun festgenommene Person ihm zu sehr näherte. Als er angegriffen wurde, eilten ihm zwei Bankangestellte zur Hilfe. Sie schlossen den Täter bis zu seiner Festnahme durch Polizisten ein.

Angesichts der coronabedingt anhaltend schlechten Wirtschaftssituation wird auf Mallorca mit einer Zunahme der Kriminalität gerechnet. (it)