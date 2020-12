Palma schaltet Weihnachtsbeleuchtung schon um 20 Uhr aus

Wer in diesen Tagen auf Mallorca weilt und am Abend durch die Straßen in Palmas Zentrum schlendert, der wird ab 20 Uhr keinen festlichen Lichterglanz mehr erleben.

Das Rathaus hat bekanntgegeben, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ab Dienstag täglich um 20 Uhr ausgeschaltet wird. Um diese Uhrzeit müssen nach einem Beschluss der Balearen-Regierung auch die Geschäfte schließen. Bars, Cafés und Restaurants dürfen schon ab 18 Uhr keine Gäste mehr bewirten. Das Licht-Aus betrifft auch den großen, leuchtenden Weihnachtsbaum im Parc de la Mar an der Kathedrale.

Zwar beginnt die nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca weiterhin erst um 22 Uhr, die Bürger wurden aber aufgefordert, um 20 Uhr zu Hause zu sein.