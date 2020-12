Mallorca-Bewohner zieht es massenhaft in Einkaufszentren

Angesichts der Regierungs-Anweisung, dass große Einkaufszentren auf Mallorca an den kommenden Wochenenden schließen müssen, haben sich ungewöhnlich viele Menschen am Mittwochabend dorthin begeben.

Die Kunden hätten die geplanten Einkäufe vorverlegt, teilte der zuständige Verband "Anged" mit. Man rechne mit einem erneuten Ansturm am kommenden Montag, 4. Januar. Dann würden die Geschenke für den Dreikönigstag gekauft.

Einkaufszentren wie Fan oder Porto Pi haben die Zugangskontrollen inzwischen verschärft, damit sich keine Menschentrauben bilden können. Besonders die Parkplätze werden streng in Augenschein genommen.

Parallel dazu wurde der Online-Verkauf verstärkt. Die beiden Kaufhäuser der Corte-Inglés-Kette in Palma etwa richteten besondere Angebote ein. Der Supermarkt im Untergeschoss des Corte Inglés an der Straße Jaime III wird auch am Samstag geöffnet. (it)