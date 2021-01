Im TV: Das Schicksal einer deutschen Friseurmeisterin auf Mallorca

In der neuesten Folge der Vox-Kultserie "Goodbye Deutschland" kommt auch eine Mallorca-Auswanderin vor. Die bereits seit 25 Jahren auf der Insel lebende Friseurmeisterin Andrea Göbel wird dabei beobachtet, wie sie die Coronakrise meistert. Zu sehen ist das am Montag ab 20.15 Uhr.

Schon in früheren Folgen, in denen Göbel von den Vox-Kameras begleitet wurde, wurde geschildert, wie sie mit der vielen Arbeit und ihren zwei Töchtern Caprice und Celine an ihre Grenzen stieß.

In der neuen Folge wird gezeigt, wie sie ihre Läden auf Mallorca schließt und ein Haarstudio in Deutschland eröffnet. (it)